"Nome aos bois"

"Não será diferente. Como todas as outras Comissões Parlamentares de Inquérito que nós brasileiros tivemos oportunidade de acompanhar, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas não vai chegar a lugar nenhum. Não vai mostrar o que a sociedade brasileira quer ver. As cabeças pensantes que planejaram sufocar o nosso regime democrático. Torçamos para que a nossa competente Polícia Federal 'dê nome as bois', e que todos sofram o rigor da lei. Em virtude da demora em chegar aos verdadeiros arquitetos dos atos terroristas, a gente chega a pensar que tudo pode ter saído da cabeça de um extraterrestre que pode ter passado por Brasília, comido um cachorro quente numa birosca e, depois de lamber os dedos sujos de maionese e ketchup, foi-se embora."