888

Antônio José G. Marques São Paulo





"Se a Amazônia é o pulmão do mundo e quatro meses atrás o nível das águas dos rios estava bem acima do regular dos mesmos, como agora tudo secou? Para onde está indo a água? Que mistério, tem algo no mínimo estranho. Mas aqui é Brasil tudo acontece. Nem Freud explicaria."