Primeiras condenações pelo 8 de janeiro

888

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Triste 8 de janeiro de 2023 para aqueles que, alimentados por aventureiros que sonhavam continuar no poder mesmo rejeitado nas urnas, atentaram contra a nossa democracia. Naquele dia os infratores acreditavam que os seus intentos seriam alcançados. Eles imaginavam que, fazendo o que fizeram – o vandalismo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF) –, o eleito pela maioria dos eleitores não assumiria a direção do país. Haveria a tão sonhada intervenção militar. Não deu. Tiveram suas expectativas frustradas. Hoje, certos de que pagarão caro pelos crimes cometidos, já estamos vendo condenações de 17 anos de prisão, devem estar certos de que fizeram besteiras. Não compensou. Esse imenso espaço que chamamos mundo, para muitos, será reduzido numa cela."