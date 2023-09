Leitor critica anulação das provas da Lava-Jato

888

José Pedro Naisser

Curitiba – PR





“Não entendemos como pode acontecer no Brasil uma anulação individual do ministro Dias Toffoli, sem nenhuma resistência do STF, no caso da operação Lava Jato, envolvendo diretamente a Odebrecht, cujo acordo de leniência foi assinado com o MPF, e, agora, na calada da noite, o ministro resolve anular tudo e cita que foram provas imprestáveis.

Por sorte, apareceram os documentos da cooperação jurídica com autoridades da Suíça. Caso contrário, todos os que receberam os recursos indevidos vão entrar na Justiça pedindo o cancelamento das dívidas e, mais uma vez, o sofrido povo brasileiro vai pagar as contas, desta vez em duplicidade, tamanha a tramoia que ficou conhecida como o maior escândalo financeiro do mundo.

Esse é o Brasil hoje: os pobres pagam as contas dos ricos.”