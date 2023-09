Decepção com decisões sobre a Lava-Jato

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Os brasileiros do bem ficaram entusiasmados com a luz no fim do túnel, com a Operação Lava-Jato, após longos processos, com amplo direito de defesa, ouvindo testemunhas e confissões dos réus, incriminando, colocando na cadeia figuras carimbadas até então impunes e recuperando bilhões de reais. Mas foi uma Catarata do Iguaçu de decepção, aos poucos, justo os mais graduados justiceiros legais, em vez de reforçar, dar sequência ao combate à corrupção, por pequenos detalhes, aliviaram todos os meliantes e, pasme, os heróis da Lava-Jato, numa inversão de valores, estão sendo perseguidos e incriminados, enquanto os corruptos estão livres e são destaques no cenário nacional. Infelizmente, no Brasil o crime compensa."