Estados e municípios perdem com a reforma

Ivan Silva

Itabira-MG





“Metade das prefeituras mineiras fechou as portas na semana que passou. As despesas só crescem e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) só diminui. Em reunião em Brasília, somente o governador de Goiás deu o grito. Essa reforma que o PT quer enfiar goela abaixo nos estados e municípios de concentrar toda arrecadação no poder federal não pode passar. Se hoje as prefeituras estão assim e os estados enviam fortunas para lá e recebem esmolas de volta, como vem acontecendo com

Minas Gerais há décadas, que, além disso, só recebe promessas de investimento, imagina se todas as arrecadações de estados e municípios forem para Brasília! Será o fim dos estados e prefeituras.”