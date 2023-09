Leitor critica os gastos de Lula no exterior

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha-ES





“O nosso ‘pai dos pobres’ nasceu de bumbum para a lua. Se envolveu em várias trapalhadas e, como simbólico castigo, foi hóspede num Spa, com invejáveis mordomias, mas se safou: ‘quem tem amigos não morre pagão’. De quebra, esqueceu a viuvez, foi reeleito mais uma vez e, meses zanzando em núpcias por esse mundão de Deus, com um cartão ilimitado, curtindo os mais requintados e caros hotéis e, sob o foco da mídia, dando pitacos inconsequentes sobre problemas internacionais. As orgias de gastos sem freio comprometem, além das receitas e amizades estrangeiras, a economia e a diplomacia do país,

sob o olhar indiferente de quem pode alertá-lo, de contê-lo. Assim, o que está ruim vai piorar ainda mais e ele não está nem aí.”