Leitor projeta pena 'leve' para Bolsonaro

888

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro - RJ





"É óbvio que a grande mídia (Globo, CNN, Band, Record) enrola, alivia e desinforma sobre as investigações de Bolsonaro e militares. Existem motivos: o principal é o 'rabo preso' desses veículos com os crimes, pois apoiaram a eleição e reeleição de Bolsonaro. Temem as condenações. Temem o 'arquivo vivo' que representa Bolsonaro. Temem o crescimento do PT. Condenaram líderes petistas sem provas no mentiroso 'mensalão', depois na prisão de Lula e finalmente nas 'pedaladas' de Dilma, para golpearem o mandato do PT. São golpistas enrolados com a conivência absoluta dos crimes do bolsonarismo. Essa novela ainda não terminou. Aguarda narrativa final dos golpistas. Provavelmente, Bolsonaro e militares terão penas leves aos graves crimes cometidos e comprovados de genocídio, corrupção, golpe de Estado."