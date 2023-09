Crítica à decisão do ministro Dias Toffoli

Elias Nogueira Saade

Belo Horizonte





“O atual STF é o pior de nossa História. No Mensalão, o então ministro Celso de Mello afirmou em seu voto que se tratava de um esquema para se perpetuar no poder, enquanto o ministro Joaquim Barbosa publicamente confrontou as manobras de Gilmar Mendes. Na ocasião, até Fernando Henrique Cardoso proclamou que o projeto do PT era roubar. Após os bilhões recuperados, prisão de militante com dólares na cueca, confissão de José Dirceu, R$ 10 milhões doados pela OI ao filho do rei, somos surpreendidos com um ministro – que foi advogado do PT – que, ao invés de se declarar impedido, sem nenhum rubor, acusa até mesmo juízes, desembargadores e ministros do STJ, que condenaram Lula, como integrantes de um complô. Como admitir torturas nas delações, muitas divulgadas ao vivo nas telas das televisões, em que os diretores das empreiteiras, assessorados por advogados experientes, contavam com detalhes os pagamentos de propinas. E o presidente ainda pretende que as sessões do STF sejam secretas. Pior de tudo que o Congresso já está comprado, incluindo o Centrão. Estamos perdidos!”