Cumprimentos a colunista do EM

888

















Paulo Roberto Assis Lima

Belo Horizonte





"Por várias vezes divergi da sra. Bebel Soares, cuja coluna, como assinante do EM, leio religiosamente aos domingos. Minha divergência basicamente foi com sua opinião quanto ao ex-presidente Bolsonaro como pessoa e como governante. Por outro lado, sua admiração velada pelo ex-presidiário me incomodava. Hoje isso já me é indiferente. Fiquei emocionado ao ler sua coluna de 4/9 no EM. Não sei se teria o mesmo sangue frio dela frente ao desrespeito com a mãe e a criança. Parabéns. Pela suas atitudes."