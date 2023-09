Leitor discorda de Lula na Presidência

888

















Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





"'Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe...' é um velho provérbio português que não se aplica por aqui. Logo que o Antônio Conselheiro de Garanhuns assumiu o governo pela primeira vez, rotulou a herança bendita que recebeu de FHC como 'herança maldita' e nisso ele é mestre, talvez por ter aprendido apenas os sinais de + e -, já que nunca estudou. Foi bafejado pela sorte decorrente da alta das commodities, conseguiu alguns resultados e logo depois envolveu-se nas monstruosas teias da corrupção, acompanhado de vários acólitos. Aprimorou a farsa de inverter os sinais de positivo para negativo e vice-versa. Os pobres continuam pobres e ele, de pobretão transformou-se em milionário, o mesmo ocorrendo com os filhos. Esse mal foi interrompido por 4 anos durante o governo Bolsonaro, um deputado do baixo clero, boquirroto e destemido que deixou as contas arrumadas, apesar da tragédia que foi a pandemia, contornada magistralmente por Paulo Guedes. O mal voltou e o encantador de serpentes, como bem definiu Ciro Gomes, construiu um ofidiário para o qual trouxe várias cobras criadas no ninho da corrupção. Encantou Geraldo Alckmin, que alimenta o sonho de alcançar a presidência e torce para acertarem a cabeça do autodenominado 'jararaca', que foi atingido apenas no rabo, graças aos favores de ministros amigos que o tiraram do spa da PF em Curitiba, onde passava a lua de mel com a 'Esbanja', e o entronizaram no Planalto. Não entendo como um ex-condenado que se diz inocente não aciona a justiça pelo 'erro judiciário' que o deixou encarcerado por 580 dias. Seria uma bela indenização para quem se diz pobre. Bem... ele não precisa de mais alguns milhões..."