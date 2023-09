Torcedor pede "faxina no elenco"

Ivan Silva

Itabira – MG





"Dá dor de cabeça e vontade de chorar ver certos jogadores vestindo a camisa do Atlético-MG. Todos os chutes vão para fora do gol, erram um milhão de passes, saem na frente e não conseguem segurar o placar, é só essa jogada manjada de ficar dando toquinho do lado do campo que não leva a lugar nenhum. Meio de campo que não marca e não cria nada e uma zaga que dorme dentro de campo. Time competente faz o segundo gol e liquida a fatura. Inaugurou o mais moderno estádio de futebol do hemisfério e já foi eliminado de todas as competições em 2023. Vai ter que fazer uma faxina nesse elenco e contratar jogadores que tenham vontade de vestir essa camisa gloriosa e que suem sangue dentro de campo em 2024, como faziam Luan, Tardelli, Alecsandro, Ronaldinho Gaúcho e Leonardo Silva. Se jogar desse jeito contra o Botafogo, vai levar goleada dentro do novo estádio."