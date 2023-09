Criação de tributos e insegurança jurídica

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha-ES





“Causam insegurança jurídica as constantes alterações nas diversas formas de tributos, ainda mais que o objetivo de elevar a carga tributária é para cobrir o déficit. O empresário e o acionista brasileiro são tidos pelo governo como vilões, exploradores da classe trabalhadora com seus lucros excessivos. É elementar: empresário e operário dependem um do outro e o acionista é básico para o crescimento da empresa. Uma dúzia de ministérios é suficiente, mas são 37 devido ao crescimento este ano de 14, elevando as despesas e engordando ainda mais o paquidérmico governo, sem cogitar a redução de gastos. Quanto mais leve a máquina pública, quanto menor a carga tributária maior será o giro da economia. Na contramão, o governo esbanjador mais atrapalha que ajuda”.