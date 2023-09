Ninguém fala mais dos investimentos

888

Ivan Silva

Itabira-MG





“Em 2021, o estado de Minas e a cidade de Nova Lima foram escolhidos a dedo para receber a fábrica da Bravo Motor Company. Investimento de R$ 25 milhões e 12 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, por o estado possuir todos os minerais como, lítio, nióbio, ferro, manganês, enxofre, grafite e sílica para produzir os caminhões, ônibus, carros de passeios elétricos e as baterias. Foram mostrados vários encontros de executivos dessa empresa em um hotel em Alphaville Lagoa dos Ingleses, com a presença do presidente da Fiemg, empresários e o governador. Já estamos em 2023 e ninguém fala mais no assunto. Será que perdemos mais esse investimento como aconteceu com a fábrica da Chrysler, Acrílico, semicondutores, amônia e a duplicação da capacidade de refino da Regap? A fábrica de insulina, em Nova Lima, ninguém sabe se foi inaugurada. Os dois primeiros investimentos citados, foram retirados do estado pelo homem de nove dedos que não é bem-vindo a Minas Gerais. A Fiemg precisa explicar em que pé está esse investimento em Nova Lima.”