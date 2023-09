O telhado de vidro do ex-presidente

888

Jeovah Ferreira

Taquari-DF





“Vendo hoje a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro cada vez mais complicada, lembro-me dos seus debatesv com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele tentava passar para os brasileiros que ele era o mais probo do mundo e o Lula era tudo o que ninguém deveria invejar. Em todos os debates usou de grosserias que o bom senso não recomenda. Jair Bolsonaro não observou essa recomendação: “Quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado do vizinho”. Pelo andar da carruagem, tsunamis estão a caminho. Os brasileiros de bem, agradecem à Polícia Federal por estar trabalhando com afinco para mostrar a verdade. Eu gostaria de saber o que os pastores estão dizendo aos seus fiéis sobre o 'messias'”.