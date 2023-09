Gastos de Lula e Janja com viagens

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





"O Antônio Conselheiro de Garanhuns não tem limites para suas mentiras. Como pode um homem rico, que se hospeda nos hotéis mais luxuosos do mundo, cuja despesa com suas viagens já está em torno de 25 milhões de reais sem abranger despesas com transporte aéreo e comitivas, dizer-se pobre? Ele e 'Esbanja' poderiam ficar hospedados nas embaixadas, mas se recusam a fazê-lo – claro, são pobres –, pois têm a tranquilidade de saber que a fatura será paga por todos os brasileiros, inclusive os pobres. O nosso Macunaíma disse, sem mover um músculo da face, como sempre ocorre, textualmente o seguinte: 'não pense que eu sou frustrado porque eu sou pobre, não'. Como candidato em 2022, declarou um patrimônio de 7,4 milhões. Isso é apenas a ponta do iceberg. Bem, se ele é pobre, estou abaixo da linha de pobreza e os realmente pobres foram extintos. É muita cara de pau!"