Do apoio à decepção com Bolsonaro

888

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Recentemente fui visitar os meus parentes lá em Vianópolis, GO, minha terra natal. Estava esforçando-me ao máximo para não falar sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sabia que ali tinha gente que era como Tomé, precisava ver para crer. Num dado momento, alguém que no passado defendia com unhas e dentes o ex-presidente, ousou perguntar-me: ‘E o Bolsonaro, parece que a coisa pra ele está ficando preta?’ Para evitar polêmica, limitei-me a dizer: vamos aguardar, o tempo trará a verdade. A partir da minha resposta, a conversa se deslanchou e eu pude ver o quanto as pessoas mudaram de opinião. O mito não é mais mito. O prestígio do homem caiu demais. O que mais foi comentado na conversa foi o oportunismo dele, usando o nome de Deus em vão. Lembraram do lema, Deus, pátria e família, caíram na gargalhada. Eu senti que aqueles que pensavam como Tomé mudaram de ideia. Chegaram à conclusão de que dá pra crer sem que tenha visto. Um dos que participavam da conversa falou horrores sobre o apoio dos pastores evangélicos, dado ao ‘Messias’.”