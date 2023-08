Leitor desconfia da postura de senador

Antônio Jose Gomes Marques

São Paulo





"Senador Eduardo Braga, agora travestido de paladino do povo brasileiro, diz que impostos e eventuais aumentos são nocivos ao povo. Será que esse senhor está se esclerosando, estava hibernando ou está representando? Com tantas reeleições pelo 'rico' estado do Amazonas e se dando bem por décadas com tantas mordomias e sempre parasitando governos, em especial do honesto PT, posso dizer, data vênia e respeitosamente, que ele é a cara dos políticos profissionais do Brasil. Um aproveitador, nada mais."