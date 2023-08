888

Antônio José Gomes Marques

São Paulo - SP





"Como Lula sendo o ser mais honesto do Brasil, talvez da América do Sul, e tendo o presidente da Argentina como grande 'AMIGON', deveria pedir a ele que façam já uma campanha em relação aos constantes atos de preconceito no futebol envolvendo equipes argentinas. Afinal ter 'amigons' do peito pode ajudar a acabar com essa pouca vergonha e falta total do dito Fair Play. Aliás ele existe ainda?"