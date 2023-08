Apoio à declaração do governador Zema

888

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





"Ouvi parte da manifestação da deputada Priscila Costa (Ceará) e, pelo pouco que ela disse, resta dar ainda mais razão ao governador Zema sobre a criação do Consórcio de Deputados do Sul (Cosud). Textualmente ela disse que os governos de esquerda sempre impediram o progresso. Essa é uma evidência solar e não se aplica apenas ao Nordeste, basta vermos há quanto tempo a política foi e continua sendo dominada pelos políticos do Nordeste depois que os militares deixaram o governo; e mesmo durante o período. Poderia enumerar vários deles, mas me vêm à mente Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, Fernando Collor, Inocêncio de Oliveira, Jáder Barbalho, Renan Calheiros e, atualmente, o Antônio Conselheiro de Garanhuns, entronizado na presidência pelo STF, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Flávio Dino, Omar Aziz, Randolphe Rodrigues, José Guimarães (Capitão Cueca) e Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, rondoniense travestido de mineiro. Como Zema começa a despontar como liderança a nível nacional, a esquerda trabalha para assassinar sua reputação. Não tenho dúvida que o próximo será Tarcísio de Freitas. Certo é que Zema quer e deve corrigir as injustificáveis distorções."