Críticas ao 'olheiro' do Galo

888

Tarcísio P. Ferreira

Belo Horizonte





"Não era de se esperar a classificaçäo do Atlético diante do Palmeiras. De fato, se de outras duas feitas, com time muito mais qualificado, o Palmeiras se classificou no mata-mata, não seria agora que a escrita seria outra.

Bem que o Felipão tentou arrumar o time, mas, coitado, somente ele acha que tem um bom time nas mãos!

Desde a caída de produção do Hulk, a linha tornou-se inofensiva. A vitória sobre o São Paulo – dois gols de bola parada – deu esperança aos atleticanos, mas o sonho acabou melancolicamente.

E nada se pode esperar, neste ano, de um time cheio de jogadores medíocres ou em fim de carreira. E, como é público e notório, as contratações feitas, a peso de ouro, estão sangrando os cofres do time, que hoje tem a maior dívida entre os times da elite do Brasil.

Essas tristes realidades sugerem duas perguntas: qual foi o 'olheiro' que indicou Edenilson, Patrick, Saravia, Igor Gomes e assemelhados? Onde estão as 'crias' da base, que brilhavam quando promovidas e que não mais aparecem?

Se os chamados mecenas não abrirem os cofres, para a próxima temporada, o atleticano vai comer o pão que o diabo amassou!"