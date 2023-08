O Atlético fora da Libertadores

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"O Atlético-MG foi eliminado de tudo em 2022 e 2023. O goleiro demora três minutos para repor a bola e toca para o zagueiro que está a um metro. Esse passa para o lateral que está a um metro, que toca para o meio de campo, que dá dez toques na bola e toca para o companheiro que está a um metro. Não cria nada e volta a bola para o goleiro e assim, sucessivamente, até terminar a partida. Em 360 minutos de jogo contra o Palmeiras, um chute a gol. Até o comentarista da Jovem Pan de São Paulo disse que o meio campo do Atlético não cria nada, a bola não passa dali. Não está na hora de procurar um culpado, mas inaugurar o mais moderno estádio de futebol do hemisfério com esse elenco, dói. E ainda pensando em trazer o Real Madrid para golear o time na inauguração. Tem que trazer uma equipe de várzea, talvez o time ganhe. Felipão não tem culpa se os jogadores que estão em campo não ajudam. Agora é juntar os cacos, dispensar muitas peças defeituosas que estão na cidade do Galo só para ganhar dinheiro sem dar retorno."