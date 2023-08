Para leitor, fala de Zema foi distorcida

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Bastaram umas falas do governador Romeu Zema para políticos do PT e aliados a esse partido distorcerem a fala dele, inclusive alguns políticos que não deixaram nenhum legado no estado e governadores do Nordeste com essa mania de inferioridade. O sentimento de Zema é o mesmo de milhares de mineiros que se sentem injustiçados pelo poder central. Dezenas de placas foram espalhadas em toda a extensão da BR-381 criticando a paralisação das obras depois que o PT assumiu o poder. Queria ver se fosse ao contrário. Se os estados do Nordeste contribuíssem o tanto que Minas Gerais contribui e recebessem só promessas em época de eleições, sentiriam o mesmo que nós mineiros sentimos. Esses políticos, ligados ao PT, estão falando que o governador está dividindo o país, sendo que o país já está dividido desde as últimas eleições, quando o STF descondenou um condenado em todas as instâncias, com várias testemunhas, inclusive parte do dinheiro da propina foi devolvido. Enquanto Lula estiver no poder, o país vai continuar dividido."