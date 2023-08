Minas é o estado que mais vai perder com a reforma

888

Ivan Silva

Itabira-MG





“Minas Gerais é o estado que tem mais cidades mineradoras, 420 cidades, e é o estado que mais vai perder verba com essa reforma do governo federal. Muitos dos nossos representantes votaram a troco de verba parlamentar, são políticos de baixo clero que não fazem nada a favor do estado e ainda atrapalham. Os eleitores esquecem nas próximas eleições. Exemplo é o prejuízo mensal da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, divulgada no Estado de Minas na edição de ontem. Para um estado e prefeituras que não recebem nada do governo federal, é muito dinheiro.”