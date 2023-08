Precisamos valorizar as ações policiais e não os traficantes

888

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





“Permitam-me divergir, em parte, do editorial "Combate ao crime, sim, chacinas, nunca mais". Entendo que os bandidos mortos estavam fortemente armados e enfrentaram a polícia a tiros. Tanto isso é verdade que vários foram presos e só alguns óbitos foram registrados. Precisamos valorizar as ações policiais e não as dos traficantes com fichas criminais extensas que vão do tráfico aos assassinatos. Acresça-se que os bandidos comemoraram nas redes sociais o assassinato de um jovem policial por um "sniper" do tráfico, o que desencadeou a operação no Guarujá. Há poucos dias vi uma charge com mensagem bem interessante: "Bandido que for encontrado sem armas será preso". O que vemos nas redes sociais são desfiles ostensivos de marginais com seus fuzis provocando a tudo e a todos, enquanto o desgoverno do Antônio Conselheiro de Garanhuns quer desarmar a população.”