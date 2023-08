Leitor reclama da falta de investimentos no estado

888

Ivan Silva

Itabira-MG





“O estado que só contribui e não recebe nada em troca, obra que é obrigação do DNIT e do governo federal tem que ser bancada pelas prefeituras, como o trevo da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG na rodovia da morte. O estado que só contribui e só é lembrado em época de eleição uma fortuna vai para Brasília e só retorna uma esmola para o estado que só contribui e não recebe nada em troca. O estado que só contribui não consegue expandir o metrô, não consegue duplicar uma rodovia, não consegue revitalizar o anel rodoviário, não recebe investimentos do poder central. Representantes do estado que só contribui e não recebe nada em troca, precisa dar uma resposta para os eleitores de tudo que é prometido e não sai do papel.