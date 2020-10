Conscientização sobre câncer de mama

Guto Cardoso

Belo Horizonte





“Alice Bastos Neves, jornalista e apresentadora do Globo Esporte Rio Grande do Sul, apareceu apresentando o programa sem peruca para dividir sua experiência com o tratamento do câncer de mama com o público. Alice foi diagnosticada no início do ano, passou por cirurgia e quimioterapia e se encontra atualmente na fase final do tratamento, e decidiu conscientizar o público a respeito do câncer de mama, apresentando também uma série especial em que irá abordar o assunto no mês de outubro. Tendo passado por essa experiência difícil, a atitude da apresentadora de aparecer sem peruca e incentivar que as mulheres façam exame e procurem se cuidar é uma ação muito nobre e admirável e deve ser divulgada para que outras mulheres se inspirem na história da jornalista.”