Receita para o país superar atual momento

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Superamos a inflação, que já foi entrave ao Brasil. A carga tributária é elevada e a receita mal administrada. Daí pouco sobrar para investir e remediar as caóticas obrigações básicas, num claro atestado de que a máquina pública é cara e ineficiente. Tem remédio? Tem. Os três poderes são três oásis num Brasil vilipendiado. Corrupção, desvio de recursos e elevados salários são as principais causas das adversidades. Corrupção e desvio de recursos são oriundos de má fiscalização e simbólicas punições, e o excessivo número de servidores também compõe o problema e inviabiliza a solução. Nos três poderes está o problema e também neles está a solução. Só depende de pulso firme do Legislativo e priorizar o Brasil. Nossos deputados e senadores é que fazem as leis. Basta o Congresso legislar em prol do Brasil. Como? É simples: cortar todos os penduricalhos, rigorosa punição em desvio de conduta, só permitir admissão em repartições públicas e reajuste salarial nos três poderes quando a dívida pública for inferior a 20% do PIB. Mexendo no bolso da turma, haverá maior produtividade, eficiência e todos ficarão espertos na fiscalização, a corrupção será severamente punida (prisão perpétua sem regalias e confisco de bens) e sobriedade na administração financeira, ao invés do atual ‘faz de conta’. É um sonho utópico. Quem sabe um dia se torne realidade?"