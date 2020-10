O descaso com as discussões sociais

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Glória Maria, consagrada apresentadora e jornalista da televisão brasileira, disse em entrevista que ‘hoje em dia, tudo é racismo, preconceito e assédio’ e se colocou contra o que ela chama de ‘cultura do nada pode’. O comentário de Glória Maria, uma pessoa que aparenta ser tão culta, demonstra, na verdade, uma forte ignorância quanto ao movimento que, felizmente, tem acontecido nos últimos anos, em que as pessoas têm ficado cada vez mais conscientes quanto a preconceitos e problemas sociais das mais diversas origens, e não têm mais aceitado que essas coisas aconteçam. Por ser uma influenciadora de tantas pessoas e alguém tão grande na mídia, o comentário de Glória Maria se torna um desserviço ainda maior e é preciso que a jornalista reveja, urgentemente, essa opinião extremamente ignorante e compreenda a importância do que ela chama de ‘cultura do nada pode’,

que na verdade são pessoas não aceitando mais sofrimentos que aceitaram por tanto tempo."