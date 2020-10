Humanidade contabiliza perdas pela COVID-19

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"A COVID-19 continua afligindo todo o mundo. O número de óbitos registrados já ultrapassa 1 milhão, e os casos são 33,6 milhões. Acabou o verão no hemisfério norte e as doenças respiratórias começam a preocupar os médicos europeus. A primeira onda passou, mas a segunda onda parece ganhar força no Velho Continente. Iniciamos o mês de julho com 500 mil falecimentos devido à pandemia. As vacinas começaram a ser distribuídas a toque de caixa, mesmo antes de atingidos os términos dos testes. Este vírus ainda é um desconhecido e as novidades aparecem a cada novo dia. Ainda é difícil apresentar todos os prejuízos acumulados, desde os financeiros até os psicológicos. O fim desta pandemia parece distante e a vacinação em massa será um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade."