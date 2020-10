A dívida pública está nas alturas

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública alcançou o valor de R$ 4,4 trilhões. O Orçamento aprovado pelo Congresso para 2020 foi de R$ 3,8 trilhões, sendo R$ 1,9 trilhão destinados ao pagamento da dívida pública, R$ 1,4 trilhão para as despesas primárias, R$ 281,7 bilhões para as transferências constitucionais, e R$ 121,4 bilhões para os investimentos das estatais. 2020 está sendo um ano atípico por causa da COVID-19, que nos trouxe novas despesas e também milionários desvios de dinheiro público, realizados por governadores e prefeitos de todo o Brasil. Os marajás dos três poderes não têm interesse em resolver o problema da dívida pública, pois o desgaste político seria enorme, passando por cortes nos luxos desnecessários das autoridades e seus milhares de assessores. Gastar o dinheiro arrecadado dos contribuintes é tarefa fácil para esses servidores públicos que definem seus próprios salários, entre outros absurdos."