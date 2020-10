Assinante pede fim de municípios

Ivan Print

Itabira – MG





"Acabar com cidades de uma rua só. Essa pauta pode voltar depois das eleições. Essas que não têm nada, inclusive emprego. Somente vereadores para fazer uma reunião mensal de 30 minutos, não aprovar nada e aumentar seus próprios salários. E um monte de secretários. Aprovar também a diminuição de vereadores em cidades com menos de 250 mil habitantes, já que essas vivem de pires nas mãos. Aprovar, também, a diminuição do número de parlamentares nas assembleias estaduais e na Câmara dos Deputados, como está acontecendo em países ricos, por causa da recessão mundial. Dá para fazer muita coisa com a economia, como quer Guedes, e ainda sobra dinheiro. Ao invés de recriar a CPMF, que é um assalto, após usar o caixa eletrônico para sacar o nosso suado dinheiro que já está faltando, de tanto impostos que pagamos."