Rap brasileiro em destaque internacional

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"O rapper Djonga foi indicado no BET Hip Hop Awards, prêmio internacional especializado em rap e hip-hop, na categoria de melhor artista internacional. A lista de indicados revelada pela premiação conta com grandes nomes, como Drake e Travis Scott, e Djonga é o primeiro e até então único brasileiro a ser indicado na premiação. A indicação do rapper brasileiro para o BET Hip Hop Awards é um grande feito e um orgulho para o cenário musical nacional, ainda mais quando se pensa no fato de que Djonga é um artista negro que fala de diversas questões sociais em suas letras e, para além da música como entretenimento, prioriza o impacto que sua arte pode trazer, denunciando questões como racismo e marginalização na sociedade. Com suas letras afiadas e de denúncia, o rapper conquistou grande espaço no cenário nacional e está caminhando para conquistar, também, internacionalmente."