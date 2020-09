Destaque nacional na Billboard Top 100

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"A cantora Anitta apareceu, pela primeira vez na Billboard Hot 100 com a música Me gusta, parceria com a rapper Cardi B. A Hot 100 da Billboard é uma das paradas de maior disputa e entrar entre os 100 primeiros colocados, especialmente pra uma cantora brasileira tentando se inserir em um cenário musical dominado principalmente pelos artistas dos Estados Unidos, é um feito muito grande e que deve ser comemorado. Ao longo da carreira, Anitta vem tentando levar os ritmos do Brasil para o mundo com algumas tentativas de carreira internacional desde 2017, mas entre essas, Me gusta está sendo de longe a mais bem-sucedida, e a cantora está alcançando seu objetivo de ser reconhecida internacionalmente, sendo a única artista brasileira presente no Hot 100 da Billboard."