Enem 360 e a educação gratuita

Aline Silva

Belo Horizonte - MG



“Com o objetivo de auxiliar estudantes nesses tempos de pandemia, quando muitos foram extremamente prejudicados, o projeto Enem 360 disponibilizou gratuitamente 100 mil vagas em preparatórios online para o Exame Nacional do Ensino Médio. A plataforma conta com mais de 300 vídeos e 50 apostilas, que têm como objetivo preparar esses alunos que, mesmo tendo o ensino defasado devido à quarentena, continuam tendo que prestar o exame em janeiro de 2021. Projetos como esse, no momento atual, quando tantos estudantes ficaram prejudicados no ano de prestar o vestibular, são de grande importância, mas é preciso também considerar que muitos não têm condições de acessar conteúdos online. Portanto, ainda é preciso pensar maneiras de incluir esses nesse processo de reposição do conteúdo e preparação para o Enem."