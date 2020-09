Visibilidade bissexual e luta por reconhecimento

Guto Cardoso

Belo Horizonte - MG



“No dia da Visibilidade Bissexual, 23 de setembro, vários jornais, páginas

e outros canais de informação fizeram matérias e postagens sobre o assunto, o que é extremamente importante, visto que essa sexualidade ainda sofre com muita invisibilidade e falta de informação das pessoas a respeito.

Diferente do que muitas pessoas dizem, bissexualidade é uma orientação sexual como qualquer outra, e não apenas uma fase ou sinônimo de indecisão, e defender tais ideias é se manter na ignorância e no preconceito. Nesse dia, é importante reforçar a bissexualidade como uma orientação sexual concreta que, como todas as outras, deve ser respeitada, e, para alcançar tal feito, é importante, principalmente, para além de se divulgar informações a respeito, dar voz para pessoas bissexuais falarem sobre a própria sexualidade e mostrarem que existem e são válidas.”