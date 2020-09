Luana Piovani e o desserviço à população

Eduardo Martins

Belo Horizonte - MG



“A atriz Luana Piovani compartilhou em suas redes sociais um stories

ironizando o uso de máscaras. No vídeo, a atriz aparece tomando sorvete e diz que esse é o ‘pulo do gato’ para ficar sem máscara em público, e o vídeo repercutiu muito e recebeu críticas pela postura irresponsável da atriz, que influencia milhões de pessoas em suas redes sociais. As máscaras são, comprovadamente, depois do distanciamento social, um dos métodos mais seguros de se proteger contra o coronavírus, uma vez que podem impedir a contaminação e, no caso dessa ainda ocorrer, diminuem a carga viral, tornando a doença mais branda. Dias depois da polêmica, Luana Piovani testou positivo para o vírus e talvez estando agora isolada e com a doença, a atriz reflita sobre esse tipo de ‘brincadeira’, que, na verdade, não passa de um desserviço.”