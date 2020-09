Paulo Roberto Assis Lima

Belo Horizonte - MG



“A deputada Gleisi Hoffmann, em comentário ao discurso do presidente da República na ONU, referiu-se a ele dizendo que ‘mais uma vez Bolsonaro lambe botas do Trump’. Que moral tem esta mulher, lambe-botas do maior ladrão que nunca houve antes igual na história deste país – este, por sua vez, que foi lambedor de botas dos Castros, Chaves, Maduro e outros mais – para fazer esta declaração?”