Reflexão sobre a utilização de carros

Eduardo Martins

Belo Horizonte



"Dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, uma iniciativa que busca incentivar que as pessoas usem menos o transporte próprio, que em muitos casos, principalmente nas grandes cidades, causa diversos problemas, como engarrafamentos, maior poluição e, consequentemente, aumento do nível de estresse da população. Nesse dia, é importante que se pense cada vez mais no quanto o aumento no uso de veículos próprios é um problema de escala mundial e que medidas que amenizem o impacto desse aumento precisam ser incentivadas, como o uso de bicicletas e o revezamento de veículos por meio de caronas entre colegas do mesmo ambiente de trabalho ou faculdade, por exemplo. Pensar nessas medidas é necessário por ser uma forma de diminuir o impacto negativo do crescente número de veículos próprios pelo mundo."