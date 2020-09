FHC e o mandato de cinco anos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte



"O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a reeleição agravou o abuso do poder. FHC lutou para ficar no poder durante oito anos e agora diz que acredita que cinco anos são suficientes para cada governante. Os parlamentares daquela época devem se lembrar do malabarismo que FHC fez para aprovar a emenda constitucional que permitia a reeleição. Em 1997, 62 senadores votaram a favor. Os políticos brasileiros mudam de opinião com uma facilidade incrível. Quando estão na situação, pensam em favorecer os seus aliados; quando estão na oposição, agem da mesma forma. Os interesses do país e do povo ficam para segundo plano. O importante é garantir o poder, a qualquer custo."