Leitor reflete sobre o PT

Gregório José

Belo Horizonte





"Nesta eleição, está se desenhando algo que poucos esperavam ver, principalmente os caciques tão desgastados do Partido dos Trabalhadores (PT). Benedita da Silva, no Rio; Nilmário Miranda, em BH; Marília Arraes, em Recife, e, nas demais capitais, virou vice de partidos aliados. O que ocorreu com aquele que já foi o partido político mais amado do Brasil? Não se reconstruiu. Isso demonstra que a militância fracassou ou que seus líderes não fizeram a renovação necessária e tão importante em qualquer segmento? Hoje, o Partido dos Trabalhadores é apenas mais uma legenda, assim como é o PSL, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, assim como aconteceu com o PSDB (o tucanato está em crise há anos), com o MDB (que já foi P). Quando não se deixam espaços para novas lideranças, outros grupos ocupam o espaço e se fortalecem. E nós, eleitores, meros participantes nesse processo, continuaremos como torcedores de time de futebol ou seremos juízes para condenar aqueles que não nos representaram no passado?"