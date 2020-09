Reabertura do Colégio Militar na capital

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Desafiando a determinação da Justiça Federal de que os professores não poderiam voltar a dar aulas em regime presencial e também as recomendações contra o retorno feitas pelos órgãos de saúde, o Colégio Militar reabriu e recebeu alunos esta semana em várias unidades pelo Brasil, sendo a de Belo Horizonte uma dessas. A decisão do colégio em reabrir repercutiu nas redes sociais, com pais, responsáveis e os próprios alunos discutindo se a reabertura foi a melhor opção, dado o momento em que o país se encontra, ainda com números alarmantes de transmissão do coronavírus. O colégio afirma que está mantendo todas as medidas de proteção, mas sendo a primeira delas e a mais eficaz o distanciamento social, que só pode ocorrer corretamente se os alunos e professores não tiverem que comparecer na escola. A decisão do colégio foi na contramão da segurança de seu corpo docente e discente."