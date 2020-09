Renovação nos times mineiros

Ivan Print

Itabira – MG





"Para quem torce para o sucesso do futebol mineiro, ver o Cruzeiro ser goleado pelo CSA, lanterna da competição, tem de haver uma grande mudança no elenco. A começar pelo goleiro Fábio, que já deu o que tinha que dar. Não sai do gol, parece que tem um grude debaixo do pé. Na defesa, esse fraquíssimo Cacá tem que ser reserva e, no lugar dele, colocar Manuel. Não pode escalar Maurício, muito mole. Precisa, também, de um atacante, e vários outros jogadores precisam ter vergonha na cara. Em tempo: o América já ressuscitou mais um defunto, o Figueirense. O Atlético precisa, urgentemente, contratar um zagueiro."