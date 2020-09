Youtuber acusado de racismo é indiciado

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Júlio Cocielo, youtuber com número expressivo de seguidores nas redes sociais e extremamente conhecido no Brasil, tornou-se réu em processo após juíza aceitar denúncia que alega que esse foi racista. Entre 2011 e 2018, Cocielo fez algumas postagens de cunho racista em suas redes sociais, algumas mais antigas e outras recentes, e o caso explodiu na internet, principalmente após internautas desenterrarem alguns tweets mais antigos do youtuber. Com o avanço nas discussões sobre pautas sociais e preconceitos, cada vez mais as pessoas têm reagido contra atitudes preconceituosas, e é inaceitável que uma pessoa como Cocielo, principalmente pelo fato de ter muitos seguidores e se tornar, dessa forma, um influenciador para muitas pessoas, faça piadas racistas e defenda que isso seja apenas humor. Diante disso, é preciso que Cocielo seja posto diante da Justiça, como está acontecendo, para ser julgado e pagar pelo crime que cometeu, uma vez que racismo é crime."