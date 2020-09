Seguidor rebate crítica de leitor

Marcos Antônio

Belo Horizonte





"Com referência ao que escreveu o Sr. Gregório José, no Espaço do Leitor de domingo (6/9), que existem no Brasil diversos grupos religiosos, entre eles o espiritismo, que vivenciou um dos maiores escândalos de todos os tempos (com o médium João de Deus), gostaria de deixar claro ao prezado leitor que o mesmo se mostrou bastante desinformado. O espiritismo não é um grupo religioso, mas, sim, uma doutrina que é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião, que busca o conhecimento amplo da natureza humana e sua relação como o Criador. Prezo ainda em afirmar que no espiritismo não houve nenhum escândalo como o mesmo interpretou, uma vez que o Sr. João de Deus não tem nenhuma ligação com o espiritismo, pois não seguiu um preceito básico ensinado por Jesus, nosso Senhor e Mestre, que explicitou dar de graça o que de graça se recebe (o dom da mediunidade), uma vez que o mesmo atuava por remuneração."