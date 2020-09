Comissão da OEA sofre acusação

Gregório José

Belo Horizonte





"Informações distorcidas, ou talvez não, de fatos ocorridos dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), relativos ao assédio moral e profissional são de cair o queixo. O pior é que os casos vinham sendo denunciados e, internamente, abafados. Isso até que algum jornalista resolveu dar ouvidos e levar a público o fato. Muitas vezes, em nossa frente, acontecem fatos e problemas que fazemos de conta que não ocorrem para não melindrar ou magoar quem está sendo vítima ou sendo acusado. Isso acontece todos os dias e vamos deixando pra lá. Afinal, não é conosco. Mas quando o fato vem de uma instituição que vive apontando as falhas mundo afora é preocupante. Muito preocupante. Se esse órgão foi criado para defender e evitar que abusos ocorram, como permite atos como esses? E o mais grave é que não foi um caso isolado, como bullying escolar, mas real e verdadeiro, com diversos trabalhadores, pais e mães de família que entraram em depressão. Se algo foi denunciado, como diria minha avó, ‘onde há fumaça, há fogo’. Portanto, é hora de abrir o livro e colocar os fatos às claras. Nem mais, nem menos. Nem sim, nem não. Podemos gostar dos olhos, mas temos que pensar no amanhã e como este amanhã será."