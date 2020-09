Leitor discorre sobre a nova tecnologia

Vivaldo José Breternitz

São Paulo





"Espera-se que, em cerca de quatro anos, esteja disponível um novo protocolo wi-fi que deve aumentar a capacidade das redes sem fio e torná-las mais confiáveis, habilitando-as a suportar as demandas geradas pelo aumento do trabalho a distância e videochamadas. Esse protocolo vem sendo chamado wi-fi 7 e seu desenvolvimento está sendo coordenado pelo grupo de trabalho 802.11be do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), uma das maiores e mais importantes organizações profissionais de todo o mundo. No documento ‘IEEE 802.11be: Wi-fi 7 Strikes Back’, pesquisadores do Nokia Bell Labs de Dublin (Irlanda) apresentam as características do novo protocolo e afirmam acreditar que em breve surgirão serviços que serão viabilizados pelo novo protocolo, bem como versões melhoradas de serviços já existentes. Entre os serviços beneficiados pelo novo protocolo estão os jogos, baseados em realidade virtual ou aumentada, hospedados na nuvem, e os veículos autônomos. Também serão beneficiadas as empresas que pretendem substituir seus sistemas de comunicação atuais, baseados em cabos, por soluções sem fio, mais eficientes e flexíveis. Em um cenário em que a demanda por wi-fi só cresce, pelo aumento de dispositivos conectados e do volume de dados, essa é uma ótima notícia."