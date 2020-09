Assinante faz críticas à postura de escritora

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"JK Rowling, uma das autoras mais famosas e bem-sucedidas do mundo, escritora da série de massivo sucesso Harry Potter, constantemente faz declarações contra pessoas trans em suas redes sociais. A polêmica começou quando a autora deu declarações dizendo que o termo "pessoas que menstruam" não era correto, que só mulheres menstruam, e discordou de pessoas que responderam corrigindo que homens trans e pessoas não binárias também podiam menstruar, além de curtir algumas postagens de cunho transfóbico. JK Rowling é um grande nome da literatura e da cultura pop mundial, e uma inspiração para diversas pessoas, e essas declarações foram extremamente problemáticas e uma decepção para muitas pessoas, além de um desserviço para a comunidade trans ao redor do mundo, uma vez que as declarações da autora têm alcance mundial. O posicionamento de JK serve para que possamos refletir que a transfobia é uma forma de preconceito tão intrínseca na sociedade que, por vezes, permanece recorrente, mesmo em classes altas e pessoas cultas, como até então a autora tinha se mostrado ser."