Assinante pede penalidades maiores

Mario Alves Dente

São Paulo





"A mídia fica repetindo as notícias dos trambiques cometidos por políticos, funcionários públicos e fornecedores aos governos, com menores preços com ou sem competição, que vão se sucedendo, interminavelmente. Na minha opinião, a única solução é mudar as penalidades: criar a pena de morte ou, para os que puderem pagar a ‘hospedagem’, prisão perpétua. Fica valendo, obrigatoriamente, a sentença, sem interferência dos juízes. Essa é a única solução para acabar dom as roubalheiras e resolver o problema centenário da política da pátria roubada amada."