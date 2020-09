Críticas ao titular do Ministério da Saúde

Marcos Tito

Belo Horizonte





"O novo coronavírus vem vitimando muitos brasileiros, sendo que o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em óbitos e contaminações! No entanto, o atual ministro da Saúde é o general Eduardo Pazuello, da área de pára-quedistas do Exército! É o fim do mundo esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro em não nomear para o ministério um profissional da saúde, um médico com currículo e experiência na área. A última notícia referente ao Ministério da Saúde foi a nomeação do veterinário Laurício Monteiro da Cruz, especialista em saúde animal, para o programa de imunização. É preciso que nossos deputados e senadores denunciem esse estado de coisas, contrário aos interesses da nação."